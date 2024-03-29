Психолог Купченко пояснила, как реагировать на мысли подростка о суициде

Кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и социальной психологии ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Виктория Купченко рассказала, как реагировать родителям на суицидные наклонности детей-подростков, сообщает gorod55.ru .

Эксперт поделилась рекомендациями:

Не воспринимать эмоционально разговоры подростка о суициде, чтобы он не замкнулся в себе.

Не отговаривать ребенка от суицида и не спорить, просто наблюдать, разговаривать и быть внимательным.

Не обесценивать боль.

Не усугублять чувство вины, говоря, что кому-то еще хуже в жизни.

Серьезно относиться к проблемам подростков.

Рассматривать проблемы с позиции ребенка, а не взрослого человека.

Не давать советов, а показывать, что вы понимаете чувства своего ребенка.

Виктория Купченко рассказала, что выделяют несколько видов суицидального поведения. Самое страшное, что часто подросток, который решается на суицид, действует скрытно. Распознать проблемы сложно. Обычно ребенок долго обдумывает и планирует решение, а потом реализует его.

Второй тип — это акт привлечения внимания. Подросток не хочет совершать суицид, но ему очень больно и одиноко. Он нуждается в помощи.

«Второй вид — демонстративный суицид, когда желание лишить себя жизни не является самоцелью, а скорее актом привлечения внимания», — рассказала собеседница Города55.

Третий вид — скрытый суицид. Подросток выбирает травматичный вид спорта или проводит свободное время крайне опасно, например, ходит по опоре мостов.

Родителям важно обращать внимание на настроение ребенка, особенно если оно резко меняется или же подросток постоянно находится в унылом состоянии. Обращать внимание на то, что конкретно он говорит.

«Как сформировать защиту от риска? Во-первых, формирование крепких настоящих отношений в семье, приверженность здоровому образу жизни. Чем больше на практике, а не на уровне мыслей, человек дорожит своим здоровьем, тем лучше понимает его ценность. Важен поиск ресурсов у ребенка, тех сторон, в которых он хорош. У каждого они будут свои. Неуникальных людей не существует. У всех есть свои сильные стороны. Планирование своего будущего в позитивном ключе и постановка жизненных целей дают положительный настрой, создавая жизненную перспективу и формируя смыслы», — заключила психолог Виктория Купченко.

Ранее мы сообщали, что в Нижнем Тагиле подросток покончил жизнь самоубийством. Предварительная версия причин — тяжелый развод родителей.