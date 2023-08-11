Психолог Лемман: Домогательства на работе - вывод психического напряжения

О домогательствах на работе заявили 13% жителей Ростовской области. Такими данными владеет платформа HH.ru, специалисты которой провели опрос . Психолог Ийя Лемман объяснила, почему на работе возникает сексуальное влечение друг к другу, а также стоит ли женщинам соглашаться на мимолетный роман с начальником, сообщает rostovgazeta.ru .

Психолог Ийя Лемман рассказала, что сексуальное влечение на работе появляется из-за высокого уровня стресса. Чем более тревожная работа, тем организм пытается быстрее отвлечься. Активируется животная потребность интимной близости.

«На работе ни в коем случае нельзя поддаваться подобным иллюзиям своего мозга. Надо понимать, что после соблазнения, ситуация не станет лучше. Это не тот путь, который следует рассматривать в качестве карьерного продвижения по службе или улучшения своего благосостояния», - считает психолог Ийя Лемман

Психолог Ийя Лемман отмечает, что чаще всего именно начальники предлагают вступить в интимную связь своим сотрудницам. Специалист напоминает, что счастливого завершения отношений между подчиненной и начальником нет. Как правило, страдают исключительно женщины, поэтому Ийя Лемман не рекомендует поддаваться на подобные соблазны. Женщина может рассчитывать на лояльное отношение или повышение по карьерной лестнице, но и этого часто не происходит.

Организм обманывает человека. Своего рода иллюзия мозга вводит в заблуждение, что после близости начнется удачливая полоса, но это далеко не так, считает Ийя Лемман.