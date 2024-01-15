Пушков: в Швейцарии признали очевидный факт, что урегулировать конфликт на Украине без участия РФ невозможно

Сенатор Алексей Пушков на странице в интернет- мессенджере прокомментировал заявление МИД Швейцарии о том, что урегулировать конфликт на Украине без участия в мирных переговорах представителей России, невозможно. Спикер уверен, что данное мнение — очевидный факт. Страны Запада специально убеждают своих граждан, что РФ одержит поражение в зоне СВО, прекрасно понимая ошибочность и нереальность подобных заявлений.

«Швейцария лишь признала то, что не признать невозможно, хотя на нынешнем Западе обычный здравый смысл уже производит эффект разорвавшейся бомбы», — написал сенатор Алексей Пушков

США и Запад надеются, что будут поставлять Украине оружие, чтобы Киев сумел одержать победу в зоне СВО. Тогда они смогут диктовать свои условия. Сенатор уверен, что этого не произойдет.

«На Западе создано и всячески поддерживается абсолютно ложное восприятие украинского кризиса», — считает сенатор Пушков

США и Запад периодически инициируют различные встречи с целью обсуждения урегулирования конфликта на Украине. РФ не приглашают, что делает переговоры лишь имитацией каких-либо политических действий.

«Это не более, чем видимость дипломатической активности, которая в отсутствии России не имеет каких либо перспектив», — поясняет Пушков

Сенатор допускает, что, несмотря на заявления МИД Швейцарии, страны Запада продолжат прежнюю политику игнорирования России.

«Но не стоит удивляться, если в ведущих западных столицах будут продолжать делать вид, что этого не слышат», — убежден сенатор Пушков

Сенатор напомнил, что введенные против России санкции, не принесли желаемого для Запада и США результата. Однако, лидеры стран этот факт отрицают.

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