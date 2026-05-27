Круизы, автопутешествия и Кавказ: эксперт РСТ назвал главные тренды и лучшие направления летнего сезона-2026

Спрос и предложение на российском туристическом рынке остаются стабильными, однако поведение отдыхающих стало заметно осторожнее. Как рассказал «Новым Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, россияне все чаще выбирают четырех- и пятизвездочные отели, активно интересуются санаторно-курортным сегментом, но при этом тщательно взвешивают решение о поездке.

По его словам, основные усилия сейчас направлены на то, чтобы удержать потребителя и не дать ему сделать выбор в пользу дачи вместо курорта. На решение влияют экономическая ситуация, информационный и техногенный фон, а также погодные условия, поэтому турист в этом сезоне особенно осмотрителен.

Что набирает популярность

Одним из главных трендов Барзыкин назвал автомобильные путешествия. Такой формат обходится в среднем вдвое дешевле авиаперелетов, а растущая сеть кемпингов, глэмпингов, придорожного сервиса и туристической навигации делает поездку по-настоящему комфортной. По его оценке, именно гибкость и доступность автотуризма позволяют внутреннему рынку чувствовать себя уверенно, несмотря на все сложности сезона. Минэкономразвития и Центр стратегических разработок уже выпустили обновленный каталог из 131 автомаршрута по 62 регионам — к 2030 году перечень планируется расширить до 180.

Активно бронируются и речные круизы, сезон которых стартовал в конце апреля. Самым востребованным остается маршрут по Волге, позволяющий посетить сразу несколько городов; большинство таких круизов начинается из Москвы. Из Санкт-Петербурга путешественники отправляются в сторону Карелии или выбирают длинный маршрут до столицы. Барзыкин отметил, что иностранных туристов в этом сегменте стало заметно меньше, однако внутренний спрос с лихвой компенсирует потери — особенно популярны круизы продолжительностью от трех дней.

Куда поехать летом

Среди главных летних направлений эксперт выделил Черноморское побережье и Краснодарский край — по его прогнозу, край примет за сезон около 10 миллионов гостей. Культурно-познавательный туризм представлен расширенным Золотым кольцом и Серебряным ожерельем; в прошлом году Золотое кольцо посетили 25 миллионов человек. Санкт-Петербург и Северо-Запад сохраняют исключительно высокую возвратность — более 70 процентов гостей приезжают повторно. Москва с Подмосковьем удерживают лидерство по объему, хотя это направление скорее всесезонное, чем чисто летнее.

Татарстан и Казань привлекают удобной логистикой — добраться можно поездом, самолетом или автомобилем, — а также богатым выбором культурно-познавательных активностей. Байкал остается точкой притяжения для любителей природного туризма. Северный Кавказ под общим брендом объединяет Дагестан, Чечню, Северную Осетию и Кабардино-Балкарию; после природных аномалий инфраструктура приведена в порядок, рост турпотока составляет 15 процентов и выше. Кавказские Минеральные Воды и Ставропольский край работают как круглогодичный курортный кластер, а Каспийское направление предлагает компактный отдых с сочетанием пляжного, гастрономического и культурно-познавательного форматов.