Путин своим указом разрешил исполнять валютные государственные гарантии в рублях

Исполнять валютные государственные гарантии физическим и юридическим лицам разрешено в рублях, при этом согласия от получателя средств не требуется. Такие нововведения внесены президентом России Владимиром Путиным. Подписанный главой государства указ размещен на правовом сайте .

Желание бенефициара получить средства в иностранной валюте не будут учитываться, если отсутствует техническая возможность исполнить госгарантии в другой валюте. Необходимая сумма переводится в рубли по курсу Центрального банка, который актуальный на момент предъявления претензии. Деньги можно переводить как на банковский счет самого бенефициара, так и на счет третьего лица, если так удобно бенефициару.

Бенефициар может быть иностранным или российским лицом, а также организацией. Третьим лицом может выступать исключительно гражданин России или организация, зарегистрированная на территории РФ.

Указ вступает в силу в среду, 9 августа, с момента его публичного обнародования. Президент поручил направить информацию для ознакомления Министерству финансов и Центральному банку РФ.