Путин в беседе с Карлсоном рассказал о высокой вероятности ядерного конфликта

Американский журналист Такер Карлсон рассказал Wall Street Journal , что после интервью с президентом России у него состоялась личная беседа с Владимиром Путиным. Российский лидер поделился опасениями, что конфликт на Украине приведет к началу ядерной войны.

Журналист Такер Карлсон рассказал, что разговор проходил в максимально комфортной обстановке. Представители съемочной группы и охрана президента находились поблизости, но не мешали личной беседе.

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт может перерасти в масштабное противостояние стран. В данном случае не исключена возможность применения ядерного оружия. Российский лидер также выразил сожаление, что с февраля 2022 года президент США Джо Байден ни разу не заявил о желании провести переговоры с Путиным. Президент убежден, что члены американской администрации с украинскими корнями всячески препятствуют наступлению мира.

В ходе интервью президент Путин подарил журналисту Карлсону папку с копиями важных документов об истории России. Такер сообщил, что хранит ее у себя дома. Свою позицию журналист не изменил. Он уверен, что конфликт на Украине начался из-за провокационных действий США.

Журналист Такер Карлсон взял интервью у президента РФ в феврале 2024 года. Беседа вызвала резонанс. Видео интервью набрало миллиард просмотров. Владимир Путин рассказал о всей истории России, как происходила революция, как образовалось СССР и почему распалось, на какие принципы ориентируется современная Россия. Особенное внимание в интервью уделили теме СВО.

Ранее мы сообщали, что кандидат в президенты США Дональд Трамп, как считает президент Украины Владимир Зеленский, может не понимать происходящих событий на Украине.