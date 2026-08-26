«Единая Россия» утвердила новую народную программу в Московской области

В рамках партийной конференции подмосковная «Единая Россия» утвердила план развития региона на ближайшие 5 лет. Как отметил секретарь регионального отделения партии Игорь Брынцалов, подмосковная народная программа — важная составляющая большого плана развития России.

«На Съезде, который прошел на днях, Владимир Путин вновь обозначил, что опирается в своих решениях на „Единую Россию“. В этом смысле на нашей партии лежит двойная ответственность — перед людьми и главой государства за те обязательства, которые мы на себя берем. И у нас есть уверенность в том, что мы их реализуем. Так, как реализовали народную программу, принятую пять лет назад. Народная программа — это программа социальных приоритетов и защиты людей. Программа победы и развития», — подчеркнул он.

Жители Подмосковья внесли в новую народную программу 921 тыс. инициатив. Особое внимание уделено обустройству дворов, капремонту жилых домов и контролю за работой УК. Сейчас в наказах — благоустройство 115 крупных парков и скверов. Также жителей волнует тема ЖКХ. Работа по первоочередным объектам (более 550) планируется в 30 округах. На третьем месте по наказам — ремонт дорог и развитие транспортной системы.

«Всегда в фокусе — здравоохранение. Жители предлагают провести ремонт более 70 поликлиник и построить свыше 20 новых объектов здравоохранения, уделить внимание детской медицине, усилить действующие поликлиники узкими специалистами», — сообщил Брынцалов.

Отдельный раздел посвящен участникам СВО. По словам Брынцалова, в числе ключевых задач — расширение трудовых, социальных и других гарантий ветеранов боевых действий и их семей.

Помимо этого, в программе сформулированы задачи в сфере экологии, спорте, культуре, технологиях и цифровизации — всего 15 ключевых направлений.

«Но все это невозможно без развития экономики и поддержки бизнеса. Строительство новых индустриальных парков и промышленных кластеров позволит создать почти 500 тыс. новых рабочих мест», — отметил Брынцалов.

В Московской области народная программа, с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, выполнена практически на 100%.