Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков сообщил о подготовке школьного учебника по истории Украины, который охватит период с древнейших времен до современности, расскажет об общих корнях русского народа, происхождении украинизма и покажет, как, по мнению авторов, киевский режим пришел к нынешнему состоянию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» Мягков пояснил, что пособие создается для школьников с территорий, находящихся под контролем Украины. В нем будут отражены ключевые моменты совместной истории, а также даны ответы на вопросы о том, как возник термин «украинизм», кто его запускал и кто несет за это ответственность. Авторы обещают, что учебник будет «правдивым» и покажет «настоящую правду» совместного прошлого, включая оценку современного положения дел в Киеве.

Как именно пособие планируется доставлять к аудитории, Мягков не уточнил. Конкретные сроки завершения работы также не названы.



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