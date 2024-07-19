Зеленский допустил, что Трамп может не понимать происходящих событий на Украине

Телеграм-канал « УНИАН » сообщает, что в случае победы на президентских выборах США Дональда Трампа президент Украины Владимир Зеленский будет вести работу для улучшения взаимопонимания с новым представителем власти в Америке.

Владимир Зеленский признал, что вести диалог будет достаточно сложно. Однако никто не будет отказываться от возможности сохранить с США дружественные отношения. Украинский президент, срок полномочий которого закончился еще весной, поделился своим предположением. Он считает, что Дональд Трамп просто не понимает, что на самом деле происходит на Украине.

«Возможно, он действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами», — сказал украинский политик.

В интервью BBC президент Зеленский заявил, что кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс также реально не может оценить, что происходит на Украине. Политик в 2022 году публично заявил, что ему не интересна жизнь Украины. Если Джей Ди Вэнс придет к власти, то и с ним работа будет крайне сложной и проблематичной.

Владимир Зеленский отметил, что администрация президента очень трудолюбивая. Никто не испытывает страха из-за возможных сложных переговоров с США в будущем.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп поделился своими впечатлениями от покушения, в результате которого он получил ранение в ухо.