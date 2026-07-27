Супруга Карпина раскритиковала стереотипы о женах футболистов

Дарья отметила, что в соцсетях люди не стесняются высказываться по поводу жен футболистов: «что они все дуры, что они все просто вышли удачно замуж, что они все из-за денег».

Жена тренера национальной команды рассказала, что в информационное пространство часто попадают громкие разводы футболистов, поэтому обыватели считают, что у всех игроков такая семейная жизнь. Хотя, по наблюдениям Дарьи, люди других профессий разводятся не реже и не менее скандально.

«Написали про громкие разводы пяти семей за последние 15 лет — и люди думают, что это у всех так. А то, что у нас в каждом клубе по 30 футболистов, больше половины женаты и все у них нормально — это никому не интересно. Есть те, у кого и детей много, и живут уже по 20 лет, с юности — это неинтересно», — сказала Дарья Карпина.

В мае стало известно, что у Карпиных родится первый сын. У семьи две совместные дочери. У Валерия есть три дочери от предыдущих браков, а у Дарьи — дочь от первого брака.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал назначение Сандро Шварца в московское «Динамо».