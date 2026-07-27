Деревня Чуваки удивила статистикой: мужчин стало заметно меньше женщин

В известной деревне Чуваки в Пермском крае стало меньше мужчин. По данным Mash, сейчас на 100 женщин в населенном пункте приходится около 80 мужчин, пишет Life.ru.

Жительницы взяли активную роль в жизни деревни

Деревня получила популярность после победы в конкурсе на самое смешное название населенного пункта. Табличка с названием Чуваки стала одной из местных достопримечательностей и привлекает туристов, которые фотографируются рядом с ней.

Несмотря на сокращение мужского населения, жизнь в деревне продолжается благодаря активности местных жительниц. Они занимаются благоустройством территории, участвуют в различных проектах и организуют мероприятия для жителей.

В деревне планируют создать новое пространство для жителей

Одна из местных предпринимательниц намерена открыть клуб, где жители смогут проводить время всей семьей. Инициатива должна стать новым местом для общения и совместного отдыха.

При этом количество мужчин в населенном пункте продолжает уменьшаться.

Другие необычные названия деревень также исчезают

Ранее сообщалось, что деревня Большие Пупцы в Тверской области, которая входила в список населенных пунктов с необычными названиями, официально прекратила существование.

Еще одна деревня из подобных списков — Новый Опель в Псковской области — осталась с единственным жителем.