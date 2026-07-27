Деревня Чуваки удивила статистикой: мужчин стало заметно меньше женщин
Mash: в пермской деревне Чуваки на 100 женщин приходится около 80 мужчин
В известной деревне Чуваки в Пермском крае стало меньше мужчин. По данным Mash, сейчас на 100 женщин в населенном пункте приходится около 80 мужчин, пишет Life.ru.
Жительницы взяли активную роль в жизни деревни
Деревня получила популярность после победы в конкурсе на самое смешное название населенного пункта. Табличка с названием Чуваки стала одной из местных достопримечательностей и привлекает туристов, которые фотографируются рядом с ней.
Несмотря на сокращение мужского населения, жизнь в деревне продолжается благодаря активности местных жительниц. Они занимаются благоустройством территории, участвуют в различных проектах и организуют мероприятия для жителей.
В деревне планируют создать новое пространство для жителей
Одна из местных предпринимательниц намерена открыть клуб, где жители смогут проводить время всей семьей. Инициатива должна стать новым местом для общения и совместного отдыха.
При этом количество мужчин в населенном пункте продолжает уменьшаться.
Другие необычные названия деревень также исчезают
Ранее сообщалось, что деревня Большие Пупцы в Тверской области, которая входила в список населенных пунктов с необычными названиями, официально прекратила существование.
Еще одна деревня из подобных списков — Новый Опель в Псковской области — осталась с единственным жителем.