Оклад и начальник: эксперты выяснили два главных несчастья россиян на работе

Россияне оценили уровень профессионального счастья на твердую «троечку» с минусом. Масштабный опрос показал, что большинство работников недовольны своим положением, а главной ложкой дегтя остаются деньги, точнее, их нехватка. Об этом пишет « Газета.Ru ».

Исследователи изучили эмоциональное состояние отечественного рынка труда. Результаты, которыми поделились специалисты платформы Skillaz и портала hh.ru, оказались неутешительными: усредненный индекс счастья замер на отметке 4 балла из 10 возможных.

Интересно, что столица уступила пальму первенства регионам. Наиболее удовлетворенными своей работой ощущают себя жители Татарстана (4,9 балла) и Башкортостана (4,8 балла). Для сравнения, москвичи оценили свой уровень лишь на 4,3 балла. Неплохо обстоят дела на юге страны: в Южном и Северо-Кавказском округах набралось по 4,5 балла. А вот хуже всего картина выглядит в Самарской и Свердловской областях — там показатель рухнул до 3,3 балла.

Если смотреть на ситуацию сквозь призму профессий, то настоящими счастливчиками можно назвать HR-специалистов. В этой сфере зафиксирован самый низкий процент негатива (33% поставили от 1 до 3 баллов), и почти треть кадровиков (28%) щедро оценили свою радость от работы на 8–10 баллов.

Диаметрально противоположная ситуация в рознице и общепите. Среди тех, кто трудится в продажах и клиентском сервисе, больше половины (56%) глубоко несчастны, и лишь мизерные 7% по-настоящему довольны жизнью. В числе аутсайдеров администраторы (59% недовольных), кассиры с продавцами-консультантами (по 56%) и менеджеры по продажам (54%). Интересная картина сложилась у поваров и кондитеров: здесь настроения разделились почти поровну — 55% недовольных против 29% счастливых.

Что же делает людей счастливыми на рабочем месте? Расклад приоритетов таков: подавляющее большинство (62%) ставит во главу угла зарплату. Чуть больше половины (51%) остро нуждаются в адекватном начальстве, а 46% не мыслят счастья без поддержки коллег. Свободный график и возможность трудиться из дома ценят 32% опрошенных.

Список дефицита ожидаем. Россиянам остро недостает: нормальных денег (70%), человеческого отношения от руководства (44%), возможности не жертвовать личной жизнью ради офиса (25%), а также признания заслуг и уверенности в завтрашнем дне (по 24%).

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