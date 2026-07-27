Атака БПЛА изменила планы водителей: что произошло на выезде из Ярославля

В Ярославской области временно приостановили движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев, передает РИА Новости.

Движение ограничили для обеспечения безопасности

Глава области сообщил, что регион подвергся атаке БПЛА. В связи с этим власти приняли решение перекрыть автомобильное сообщение на участке от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной в направлении Москвы.

Жителям и водителям рекомендовали воздержаться от поездок по данному маршруту и использовать другие направления для объезда.

В регионе ранее уже вводили ограничения из-за БПЛА

Ограничения на выезде из Ярославля в сторону Москвы вводились и ранее. В начале июля движение также временно перекрывали после атаки беспилотников.

Кроме того, в середине месяца сообщалось о гибели жителя региона в результате налета дронов.