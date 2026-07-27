Россияне нашли способ снизить выплаты: миллиарды ушли на погашение кредитов

В июне 2025 года жители России досрочно погасили ипотечные кредиты на рекордную сумму ₽130,6 млрд. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро, пишет РГ.

Большая часть заемщиков полностью закрыла кредиты

Из общей суммы ₽71,2 млрд пришлось на полное погашение ипотечных обязательств. Остальные средства россияне направили на частичное досрочное снижение задолженности.

Эксперты связывают рост показателей с изменением финансовых условий. После снижения доходности банковских вкладов часть граждан решила использовать накопления для выплаты ипотеки.

Заемщики реагируют на изменения льготных программ

Увеличение числа досрочных погашений также связывают с изменениями условий программы «Семейная ипотека». Некоторые семьи закрывали действующие льготные кредиты, чтобы получить возможность снова воспользоваться государственной поддержкой.

По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича, после снижения ставок по депозитам многие россияне стали направлять свободные средства на сокращение ипотечного долга.

Молодые заемщики чаще других закрывали ипотеку

Наиболее активно досрочно погашали кредиты заемщики в возрасте от 25 до 45 лет. В июне они выплатили около ₽90 млрд.

Общий объем досрочных погашений в России достиг ₽372 млрд, при этом на ипотечные кредиты пришлось 35,1% от этой суммы.