Сломал нос сопернику, получил красную карточку, обматерил судью: защитник «Рубина» ярко провел 18 минут на поле

Защитник «Рубина» Илья Рожков грубо высказался в адрес арбитра Артема Чистякова в матче первого тура РПЛ с «Краснодаром» (1:3). Нецензурную брань можно было услышать, когда игрок уходил в подтрибунное помещение, получив красную карточку.

Футболист казанского клуба провел на поле всего 18 минут матча. В единоборстве с Хуаном Боселли он ударил соперника локтем в лицо. После вмешательства ВАР Чистяков удалил Рожкова.

К тому времени «Рубин» вел со счетом 1:0, но в меньшинстве не удержал преимущество. У Боселли предварительно диагностирован перелом носа. Тем не менее, уругваец продолжил игру, а в конце первого тайма сравнял счет ударом со штрафного.

Ранее стало известно, что Чистяков внес в протокол матча угрозы со стороны неустановленного лица. Согласно записи в протоколе, инцидент произошел в подтрибунном помещении по окончании матча.