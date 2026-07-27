Миршаймер сделал прогноз по Украине: почему будущее Киева оказалось под вопросом

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что будущее Украины выглядит крайне сложным на фоне возможного роста цен на нефть и газ. По его мнению, изменения на энергетическом рынке могут повлиять на готовность западных стран продолжать поддержку Киева, пишет NEWS.ru.

Рост цен на энергоносители может изменить позицию Европы

Миршаймер считает, что события вокруг Ирана способны привести к увеличению стоимости нефти и газа в Европе. Это, по его словам, создаст дополнительные проблемы для европейских экономик.

Профессор отметил, что в таких условиях страны Европы могут пересмотреть свою политику и сократить объем помощи Украине.

Миршаймер заявил о снижении поддержки Киева

По мнению эксперта, признаки ослабления поддержки уже проявляются. Он заявил, что объем материальной помощи со стороны США снизился.

Миршаймер считает, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от экономических факторов и решений западных государств.