Ранил подростка в живот: Юноша заступился за свою мать и оказался в больнице

Житель Михайловского района из Приморского края задержан из-за того, что ранил своего 17-летнего сына, сообщает vostokmedia.com .

Подросток не является биологическим сыном мужчине. Согласно предварительной версии, 44-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и сожительницей начался скандал. Мужчина начал применять физическую силу, тогда сын сожительницы заступился за свою мать. Задержанный насел ножом удар в живот. Подростка доставили в больницу.

Следователи разбираются в деле. В настоящее время мужчину подозревают в покушении на убийство несовершеннолетнего. Предполагается, что суд решит оставить задержанного под стражей до выяснения всех обстоятельств дела. Инцидент произошел 15 августа.

Ранее сообщалось, что директор загородного оздоровительного лагеря «Юность» понесет наказание за то, что в течение смены отравилось 50 детей. Сначала заболело несколько человек, но их не лечили и не ограничили общение с другими ребятами. Уголовное дело передали в суд.