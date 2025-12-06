Раскрыта схема обмана: более 48 млн руб. передал мошенникам пенсионер из Москвы
Прокуратура: более 48 млн руб. передал мошенникам 70-летний пенсионер из Москвы
Фото: [Кошелек с деньгами/Медиасток.рф]
Более 48 млн руб. передал мошенникам 70-летний житель Москвы, сообщил официальный телеграм-канал столичной прокуратуры. Злоумышленники запугивали пенсионера уголовным преследованием.
По информации ведомства, мошенники представлялись сотрудниками различных ведомства. Первым с ним связался якобы сотрудник соцзащиты, практически сразу — лжеправоохранитель. Пенсионеру сообщили о возбуждении уголовного дела. В мессенджере в знак доказательства прислали процессуальные документы. Действовали быстро.
По данным ведомства, москвич согласился подписать документы и получить телефон для конспиративной связи. Его убедили, что есть высокий риск потери денежных средств, но выход есть: заменить банковский счет. Пенсионер передал все деньги «агентам»: снимал со своей карты и с карты супруги, вынес всю наличку из дома.
«Общая сумма похищенного превышает 48,7 млн руб.», — указано в сообщении ведомства.
В ведомстве проинформировали о поиске преступников. Граждан призвали не доверять посторонним лицам. Настоящие сотрудники правоохранительных органов не имеют право вести расследование в телефонном режиме. Не стоит сообщать персональные данные и передавать свои деньги. Информация о защите сбережений — уловка мошенников. Россиянам советуют сразу прекращать разговор.
