Раскрыта схема обмана: более 48 млн руб. передал мошенникам пенсионер из Москвы

По информации ведомства, мошенники представлялись сотрудниками различных ведомства. Первым с ним связался якобы сотрудник соцзащиты, практически сразу — лжеправоохранитель. Пенсионеру сообщили о возбуждении уголовного дела. В мессенджере в знак доказательства прислали процессуальные документы. Действовали быстро.

По данным ведомства, москвич согласился подписать документы и получить телефон для конспиративной связи. Его убедили, что есть высокий риск потери денежных средств, но выход есть: заменить банковский счет. Пенсионер передал все деньги «агентам»: снимал со своей карты и с карты супруги, вынес всю наличку из дома.

«Общая сумма похищенного превышает 48,7 млн руб.», — указано в сообщении ведомства.

В ведомстве проинформировали о поиске преступников. Граждан призвали не доверять посторонним лицам. Настоящие сотрудники правоохранительных органов не имеют право вести расследование в телефонном режиме. Не стоит сообщать персональные данные и передавать свои деньги. Информация о защите сбережений — уловка мошенников. Россиянам советуют сразу прекращать разговор.

