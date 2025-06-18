Раскрыта сумма потенциального заработка эскортниц за время ПМЭФ

Эскортницы могут заработать до 3 млн руб. за время ПМЭФ, сообщил телеграм-канал «Русский ритейл и бизнес».

По информации канала, в преддверии мероприятия стоимость услуг возросла. На различных сайтах можно найти информацию о девушке, готовой разделить одиночество клиента. Девушки указывают рост, вес и некоторые персональные параметры фигуры. Также они могут сообщить, на что готовы во время интимного акта. Примечательно, что девушки с высшим образованием более востребованы. За день они могут получить до 500-700 тыс. руб.

По информации издания «Фонтанки», девушки зарабатывают на мероприятии каждый год без оказания интимных услуг. Так, в 2024 году элитное сопровождение достигало 3 млн руб. за неделю. Девушкам предстояло сопровождать участника мероприятия на бизнес-встречах. Особенно в сопровождении заинтересованы иностранные гости, которые появляются в компании с девушкой славянской внешности для повышения своего статуса. Мужчины предпочитают представлять девушек как дочерей или бизнес-партнеров. Когда клиент старше, девушки стараются не одеваться броско, чтобы не привлекать внимание.

Ранее сообщалось, что Волочкова жестко прошлась по депутату, выступившему против пропаганды эскорта.