«Расплачиваются не только компании»: почему экологи предупреждают об опасности старых судов на Енисее

Эксперт высказала мнение, что сибирские речные суда в большинстве своем эксплуатируются сверх нормативного срока. Их техническое состояние вызывает у эколога серьезные опасения. По мнению Гавриной, капитанам приходится проводить суда по сложным фарватерам, где малейшая ошибка в управлении может привести к получению пробоины и тяжелым последствиям.

«В итоге расплачиваются не только компании, но и природа», — рассказала «Нашему городу» эколог Ирина Гаврина.

По информации издания, топливо вылилось в реку в июне. Буксир-толкач «Обь-Иртышского речного пароходства» получил пробоину и сел на мель. В результате инцидента повредился топливный бак. На место происшествия прибыли сотрудники Росприроднадзора. В восьми точках взяли пробы воды. Исследования показали превышение допустимых концентраций нефтепродуктов.

«Дизельное топливо — одна из самых опасных жидкостей для рек. Оно не растворяется, образует пленку на поверхности, перекрывая доступ кислорода. Для рыбы и водоплавающих птиц это настоящая катастрофа», — указано в материале «Нашего города».

По данным издания, нанесенный ущерб окружающей среде оценили в 1 млрд 538 млн руб. Деньги через суд требуют взыскать с истца — публичного акционерного общества. Эксперты считают, что если компания проиграет суд, ей придется уменьшать расходы для выплаты компенсации. Как следствие, произойдет сокращение рейсов, рост тарифов и задержки поставок в северные регионы.

