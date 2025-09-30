«Расплачиваются не только компании»: почему экологи предупреждают об опасности старых судов на Енисее
Эколог Гаврина: разлив дизеля в Енисее произошел из-за изношенности флота
Фото: [Медиасток.рф]
Эколог Ирина Гаврина поделилась экспертным мнением, что стало причиной разлива дизеля в реку Енисей, сообщил nashgorod.ru.
Эксперт высказала мнение, что сибирские речные суда в большинстве своем эксплуатируются сверх нормативного срока. Их техническое состояние вызывает у эколога серьезные опасения. По мнению Гавриной, капитанам приходится проводить суда по сложным фарватерам, где малейшая ошибка в управлении может привести к получению пробоины и тяжелым последствиям.
«В итоге расплачиваются не только компании, но и природа», — рассказала «Нашему городу» эколог Ирина Гаврина.
По информации издания, топливо вылилось в реку в июне. Буксир-толкач «Обь-Иртышского речного пароходства» получил пробоину и сел на мель. В результате инцидента повредился топливный бак. На место происшествия прибыли сотрудники Росприроднадзора. В восьми точках взяли пробы воды. Исследования показали превышение допустимых концентраций нефтепродуктов.
«Дизельное топливо — одна из самых опасных жидкостей для рек. Оно не растворяется, образует пленку на поверхности, перекрывая доступ кислорода. Для рыбы и водоплавающих птиц это настоящая катастрофа», — указано в материале «Нашего города».
По данным издания, нанесенный ущерб окружающей среде оценили в 1 млрд 538 млн руб. Деньги через суд требуют взыскать с истца — публичного акционерного общества. Эксперты считают, что если компания проиграет суд, ей придется уменьшать расходы для выплаты компенсации. Как следствие, произойдет сокращение рейсов, рост тарифов и задержки поставок в северные регионы.
