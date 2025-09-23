Стало известно, почему нацпроект по оздоровлению Волги и Байкала проваливается

Федеральное финансирование в размере 15 млрд рублей, выделенное на оздоровление Волги и Байкала, оказалось под угрозой срыва из-за хронического недостроя очистных сооружений в Улан-Удэ. Проект, который должен был быть завершен еще в 2024 году, сейчас реализован лишь на треть, а его новые сроки перенесены на 2026 год. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Исполнитель — компания РКС «Чистые воды» — открыто заявила о нецелесообразности продолжения работ, что ставит под сомнение освоение выделенных средств. Ситуация усугубляется тем, что данный подрядчик систематически срывает сроки по всем объектам нацпроекта «Экология» в разных регионах страны. По словам депутата Госдумы Жанны Рябцевой, за год не было применено никаких мер ответственности к виновным, несмотря на колоссальное отставание в 260 дней.

Бездействие подрядчика ведет к прямым экологическим последствиям для Байкала и создает опасный прецедент безнаказанности в сфере госзаказа. При этом та же компания претендует на участие в новом проекте «Вода России», что вызывает серьезные вопросы к системе допуска недобросовестных исполнителей.

Итогом скандала стала запущенная проверка федерального казначейства, которая в течение 20 дней должна установить судьбу бюджетных средств. Парламентарий пообещала провести жесткий мониторинг всех проблемных объектов, заявив, что выводы будут сделаны, а виновные — привлечены к ответственности. Таким образом, судьба нацпроекта стала индикатором системных проблем в реализации крупных государственных программ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье до конца года проведут обследование 51 реки.