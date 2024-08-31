Расправившийся с женщиной и ребенком пермяк оказался не вагнеровцем

Бывший боец СВО Артем Бучин, который в Пермском крае убил сожительницу и ребенка, и которому приписывали членство в ЧВК «Вагнер», оказался не вагнеровцем. Об этом сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал «Разгрузка Вагнера».

В ЧВК «Вагнер» опровергли информацию о том, что Бучин, совершивший двойное убийство, имел какое-либо отношение к частной военной компании.

«Набор заключенных для участия в СВО был остановлен компанией задолго до того, как Артем Бучин мог подписать контракт» — рассказали в ЧВК.

27-летний пермяк Артем Бучин 31 августа был доставлен в отдел военной полиции на допрос. Он подозревается в жестоком убийстве своей сожительницы и ее дочери.

Ранее сообщалось о том, что мужчина в Одесской области бросил осколочную гранату в группу отдыхающих в гараже.