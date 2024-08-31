Мужчина бросил гранату в людей в Одесской области

В Одесской области мужчина запустил осколочную гранату в толпу отдыхающих. В результате взрыва ранения получили пять человек, сообщило РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Фокус».

«В поселке Великодолинское мужчина вступил в словесную перепалку с распивающими спиртные напитки в гараже. Отдыхающие проигнорировали замечания, в итоге в гараж прилетела граната (Ф-1. — Прим. ред.) и взорвалась» — пишет СМИ.

От взрыва осколочной гранаты в гараже пострадали пятеро — четверо мужчин и одна женщина. Последняя находится в реанимации.

Ранее сообщалось о том, что в Приморье мужчина расстрелял стройплощадку из окна своей квартиры.