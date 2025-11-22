«Рассекла голову о бордюр»: как столкновение с уличной торговкой в Паттайе привело к гибели россиянки

Россиянка скончалась через неделю после ДТП с торговой тележкой в Паттайе, сообщили «Актуальные новости» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По информации издания, 27-летняя дизайнер из Иркутска собиралась остаться жить в Таиланде. Предположительно, женщина выбрала страну из-за теплого климата. Она переехала из Сибири полгода назад. В день трагедии россиянка ехала на байке по улице Джомтьен. Столкновение произошло с тележкой тайской торговки. Россиянка не смогла удержать равновесие. Она упала на скорости и рассекла голову о бордюр.

По данным издания, у россиянки диагностировали переломы лицевых костей и руки, тяжелую черепно-мозговую травму. Смерть наступила через неделю после травмы. Предположительно, причина — кровоизлияние в мозг вследствие осложнений. Местная жительница, которая толкала тележку, не пострадала.

«Сейчас ее (погибшей россиянки. — Прим. ред.) родные собирают деньги на похороны и оплату госпиталя», — сообщили «Актуальные новости» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По информации телеграм-канала Mash, трагедия произошла в еще одной российской семье. 32-летний житель Тамбова отдыхал на Бали. Предположительно, мужчина не обратил внимание или не придал значение укусу змеи. Ему стало плохо. В больнице впал в кому. Россиян умер. Семья потратила 10 млн руб. на его лечение.

Ранее сообщалось, что аренда байка на Бали обернулась кражей личности для россиянки.