Фото с паспортом и ловушка: аренда байка на Бали обернулась кражей личности для россиянки

Российская туристка стала жертвой масштабной схемы мошенничества, в результате которой злоумышленники полностью присвоили ее личность. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza, инцидент произошел с жительницей Тюмени Полиной Каменской во время отдыха в Индонезии.

Планируя арендовать транспорт, девушка через Telegram-канал нашла выгодное предложение по аренде байка. В переписке с менеджером по имени Кристина для подтверждения надежности ей даже направили фотографию паспорта сотрудницы. Доверившись, Каменская по просьбе менеджера также отправила свою фотографию с паспортом и внесла предоплату.

Сделку оперативно оформили, однако по прилету на Бали связь с Кристиной оборвалась, и арендованный байк туристка так и не получила. Вскоре ситуация приобрела новый оборот: мошенники, используя украденные паспортные данные, начали массово размещать от имени Каменской фиктивные объявления в мессенджерах и соцсетях.

От лица россиянки злоумышленники предлагали аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге, услуги трансфера в Стамбуле и Италии, а также обмен валюты в Анталии. Для убедительности в каждом случае они использовали скан ее паспорта.

Несмотря на обращение в полицию, преступники до сих пор активно используют личность пострадавшей. Радикальной мерой защиты для Каменской стала не только замена основных документов, но и официальная смена фамилии, чтобы разорвать связь с компрометирующими данными.

