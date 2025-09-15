Разрушая мифы: сон с мокрой головой на самом деле не вызывает простуду

В дзен-канале «Vita Mia» опровергли распространенные мифы о том, чем грозят мокрые волосы, сообщил VSE42.Ru .

По данным экспертов, сон с влажными волосами не является прямой причиной простудных заболеваний. Простуду вызывают исключительно вирусы, а не внешние факторы. Однако переохлаждение может временно ослабить иммунную защиту организма.

По данным экспертов, невысушенные феном волосы могут стать причиной многих проблем. Влажная среда создает идеальные условия для размножения бактерий и грибков, что особенно опасно для людей с чувствительной кожей головы или склонностью к дерматологическим проблемам. Одно из негативных последствий — перхоть. Сон с влажными волосами также часто приводит к дискомфорту и ухудшению качества сна из-за ощущения холода, а также может вызывать спутывание волос и проблемы с укладкой по утрам.

Для минимизации потенциального вреда эксперты рекомендуют наносить несмываемые кондиционеры, заплетать волосы в свободную косу для предотвращения спутывания и обеспечивать хорошую вентиляцию в спальне. Однако, как утверждается в публикации, оптимальным решением остается полное высушивание волос перед отходом ко сну.

Ранее сообщалось, что ученые связали сладкую газировку с выпадением волос.