Ученые связали сладкую газировку с выпадением волос

Результаты систематического обзора, опубликованного в журнале Nutrition and Health, указали на связь между питанием и состоянием волос. Проанализировав 17 исследований, проведенных в США, Европе и Азии с участием 61 332 человек (преимущественно женщин), авторы пришли к выводу, что частое употребление сладкой газировки и алкогольных напитков может негативно сказываться на здоровье волос, способствуя их выпадению.

В то же время, достаточный уровень витамина D и железа, по-видимому, способствует укреплению и росту волос. Исследования показали, что у людей с более высоким содержанием витамина D и железа реже наблюдается алопеция и в целом отмечается лучшее состояние волос.

В противоположность этому, употребление алкоголя и сладких напитков было ассоциировано с выпадением волос и ранней сединой. Некоторые работы также выявили потенциальную пользу соевых продуктов и крестоцветных овощей, таких как брокколи и капуста, в снижении выпадения волос.

Кроме того, положительное влияние оказывали некоторые комплексные добавки, хотя качество подтверждающих их эффективность клинических испытаний оценивалось как среднее или низкое.

Важно подчеркнуть, что речь идет о корреляции, а не о прямой причинно-следственной связи, поскольку большинство исследований носило наблюдательный характер и использовало различные методы оценки питания и состояния волос.

Несмотря на это, авторы обзора рекомендуют при жалобах на выпадение волос проверять уровень витамина D и ферритина (показатель запасов железа) и при необходимости корректировать их дефицит, а также сократить потребление сладких напитков и алкоголя. По мнению ученых, такой подход может стать простой и доступной мерой поддержания здоровья волос, дополняющей стандартные дерматологические методы лечения.

