РБК: вице-премьер Григоренко предлагает ввести маркировку для рыбных консервов

В распоряжении РБК появилась копия поручения вице-премьера Дмитрия Григоренко профильным ведомствам о необходимости изучения вопроса фальсификации рыбных консервов.

С подобным поручением вице-премьер обратился в конце декабря в связи с обеспокоенностью частых подделок рыбных консервов или же их производства с нарушением необходимых технологических процессов.

Ведомства, в частности, Минпромторгу, Минэкономразвитию, Минсельхозу, Роспотребнадзору и Россельхознадзору было предложено предоставить разработанный план борьбы до 19 января.

Вице-премьер Григоренко считает, что необходимо ввести маркировку для рыбных консервов. Специалисты поддерживают предложение. Предстоит посчитать, сколько для этого необходимо выделить средств. Согласно предварительным прогнозам, затраты будут превышать прибыль.

Обращение к профильным ведомствам вице-премьер инициировал после того, как получил официальное уведомление от прокуратуры о большом количестве фальсификатов на рынке.

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