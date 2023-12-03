«Особо опасный продукт»: как не ошибиться с выбором красной икры

Подмосковье – лидер по количеству рынков в стране. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, всего на территории региона работает 133 розничных рынка. Накануне новогодних праздников их главным украшением становится красная икра. Как среди обилия предложений выбрать наиболее качественный и вкусный продукт, выяснял наш корреспондент.

СВЕРЯЕМ ГРАДУСЫ

Красная икра – не только главное украшение новогоднего стола, но и очень ценный, полезный пищевой продукт. В ней содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, легкоусвояемые белки, различные витамины, йод и фолиевая кислота. При этом очень важно, чтобы продукт был свежим и качественным.

В Управлении Роспотребнадзора по Московской области настоятельно не рекомендуют приобретать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли. Выбирая продукт на рынке, нужно смело спрашивать документы на деликатес и изучать этикетки на баночках.

«Икра – скоропортящийся и особо опасный продукт, если ее неправильно хранить. На каждой баночке икры указаны те условия, при которых производитель гарантирует сохранение качества и безопасность продукта. Это минусовая или плюсовая температура до пяти градусов, – поясняет начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева. Перед покупкой она рекомендует не стесняться сверять температуру хранения икры, указанную на баночке, с термометром холодильника. Если градусы не соответствуют друг другу, смело переходите к другому прилавку».

ЗАГЛЯНИ ЕЙ В «ГЛАЗА»

Приобретая икру из лотков на развес, изучите внешний вид продукта и попросите попробовать. Икринки натурального продукта – мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. А еще у натуральной икры есть своеобразный глазок.

«На рынке есть риск приобрести смешанную икру – когда натуральный продукт смешивают с белковым, а информации об этом на этикетке нет. Определить подделку можно в домашних условиях. Икра белковая – упругая и трудно лопается. Если мы ее опустим в стакан с кипятком, она растворится в воде, окрасив ее в оранжевый цвет. Натуральная икра, напротив, побелеет и опустится вниз», – добавляет Раева.

Нередко, по словам эксперта, недобросовестные продавцы смешивают икру прошлого сезона со свежей икрой или вовсе выдают ее за свежий продукт. Определить застарелый деликатес можно на вкус. У перемороженной икры прошлого сезона вкус будет более соленым, чем обычно, а консистенция – немного суховатая, говорит Раева.

Не советуют в Роспотребнадзоре сразу же ставить замороженную икру на стол: она может лопнуть. Размораживать такой продукт лучше на полке холодильника.

кстати

Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надпись должна быть «выбита» изнутри.