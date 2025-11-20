Реагенты или ДТП: что на самом деле погубило двух косуль в Кузбассе?

В Кузбассе обнаружили двух мертвых косуль. Очевидец предположил, что животные погибли из-за дорожных реагентов. В ситуации разобрались представители регионального Министерства ЛК и ОХ, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным ведомства, на место происшествия прибыл специалист. Он установил, что косули погибли вследствие ДТП. В министерстве отметили, что водители регулярно покидают место аварии.

«Не сообщают о произошедшем ДТП, пытаясь избежать ответственности», — написано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, нередки случаи, когда животные переходят через дорогу в поисках еды. Для минимизации подобных инцидентов в регионе оборудуют зоны, где раскладывают пищевую соль. Солонцы специально размещают вдали от дорог, других опасных зон и скопления людей. Кроме того, у животных появляется возможность при любых погодных условиях выжить в зимний период времени.

