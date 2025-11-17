Хранитель порядка против лесного гостя: сторож в Приморье отразил нападение кабана на школьной территории

В селе Милоградово Приморского края произошел инцидент, больше похожий на сцену из приключенческого фильма. Сторож местной школы вступил в прямое противостояние с диким кабаном, который неожиданно ворвался на огороженную территорию учебного заведения.

Видеозапись, снятая учениками из окон школы, распространилась в Сети. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Amur Mash. На кадрах запечатлен момент яростной атаки животного: кабан пытается сбить с ног смелого работника, однако тот проявляет ловкость и уворачивается. Поединок человека и зверя длился недолго — вскоре кабан, не сумев одолеть противника, ретировался с поля боя.

Как сообщает издание, для обеспечения безопасности детей сразу после обнаружения непрошеного гостя был введен временный запрет на выход учащихся на улицу. После короткой, но напряженной схватки со сторожем животное скрылось в близлежащем лесу. Благодаря мужеству и быстрым действиям сотрудника школы обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что раненый медведь-гигант совершил нападение в Подмосковье.