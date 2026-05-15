Редкий гость Подмосковья: в «Лосином острове» встретили удодов из Красной книги

В восточной части Московской области сотрудники научного отдела национального парка «Лосиный остров» сделали примечательную орнитологическую находку. Им удалось зафиксировать появление удодов — пернатых, которые считаются редкостью для этого региона и занесены в региональную Красную книгу. Для специалистов это событие имеет особую ценность: есть надежда, что со временем популяция этих ярких, непохожих на других птиц на подмосковных территориях начнет постепенно увеличиваться, сообщил REGIONS.

«Птица с короной»: как не спутать удода с кем-то другим?

Удода сложно не заметить даже неподготовленному взгляду. Его внешний облик настолько необычен и колоритен, что многие ошибочно принимают его за случайно залетевшего гостя из тропических или субтропических широт.

Главная «изюминка» этой птицы — роскошный хохолок. В расправленном виде он напоминает то ли королевский головной убор, то ли веер из перьев, какой можно увидеть у североамериканских индейцев. Именно эта деталь и стала своеобразной визитной карточкой вида. Когда птица чем-то встревожена или возбуждена, она моментально распускает свои перья на голове, создавая эффектное и немного устрашающее «оперение-корону». Если же удод спокоен и ничто не угрожает его безопасности, хохолок плотно складывается и прижимается к затылку, становясь почти незаметным.

«Он сразу бросается в глаза: контрастное оранжево‑коричневое оперение, выразительный длинный тонкий клюв, эффектный веерообразный хохолок, который птица то складывает, то распускает», — рассказали REGIONS специалисты заповедника.

Орнитологи подчеркивают: повстречать удода на территории «Лосиного острова» — удача огромная. Единичные особи этого вида встречаются в основном на юге и востоке Подмосковья. Для жизни они выбирают долины рек, открытые луга, а также лесные опушки, где достаточно корма и есть укрытия. Однако даже в таких благоприятных, казалось бы, местах увидеть эту птицу удается отнюдь не каждому любителю природы — настолько редко она попадается на глаза.

«Увидеть удода в дикой природе — большая удача. Благодарим наших ученых за эту замечательную находку», — отметили в пресс-службе заповедника.

