«В 4 утра стабильно!»: жителей целого ЖК в Лыткарине доводит до ручки соседский петух

Жилой комплекс «Прибрежный» в подмосковном Лыткарине получил неожиданную достопримечательность, пишет REGIONS . Ей стал не фонтан, не новая парковка и даже не вид на воду, а обычный петух из соседнего частного сектора. Птица с завидной пунктуальностью поднимает жителей многоэтажек в 4 утра, и теперь в общем чате комплекса кипят нешуточные страсти. Одни называют происходящее кошмаром и требуют тишины, другие — вспоминают, что когда петух исчезал, они искренне по нему скучали.

Цивилизация столкнулась с деревней, и проигрывает пока что первая. Жилой комплекс «Прибрежный», выросший рядом с частным сектором, оказался в акустической заложнице у домашней птицы. Один единственный петух, которого владельцы, видимо, считают идеальным хранителем двора, превратил жизнь нескольких десятков семей в расписание по звонкам.

«В 4 утра стабильно!» — жалуется в общем чате жительница по имени Александра, и ее сообщение собирает десятки гневных реплик.

«Я дауншифтинг себе как-то иначе представляла», — иронизирует она.

По ее словам, петух орет так пронзительно, что его голос пробивается даже в рабочие голосовые сообщения, которые она отправляет коллегам. Представить реакцию собеседников на бодрое кукареку в утреннем брифинге нетрудно.

Проблема обнажила старый градостроительный конфликт. Высотки в Лыткарине выросли там, где еще недавно текла совсем другая жизнь. Жительница ЖК Ольга признает, что петухи шумят и это действительно раздражает, но призывает смотреть на ситуацию шире. Да и звуки природы куда приятнее, чем людские шумы.

И здесь в деле появляется неожиданный поворот. Часть жителей «Прибрежного» встала на защиту пернатого. Одна из участниц чата призналась, что несколько лет назад петух из соседних домов куда-то исчезал, и она по этому поводу сильно переживала.

Пока же большинство недовольных выбрали пассивную оборону: они просто на ночь закрывают окна. Вопрос о том, законно ли держать домашнюю птицу в черте города (пусть и в частном секторе), и можно ли привлечь петуха за превышение допустимого уровня шума, остается без ответа. Юристы в таких случаях обычно разводят руками: шум от животных — не то же самое, что грохот стройки или музыка ночью.

Петух тем временем продолжает свою вахту. Завтра в 4 утра он, вероятно, снова даст концерт. И пока жители «Прибрежного» спорят в чате, птица, кажется, остается единственной, кто абсолютно доволен жизнью в Лыткарине.

