Региональный опыт на федеральный уровень: в Подмосковье вводится новая мера поддержки студентов

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам молодежи Александр Толмачев в беседе с REGIONS дал оценку инициативе Московской областной думы, утвердившей дополнительную меру социальной поддержки для многодетных семей. Парламентарий подчеркнул, что выстраивание системы помощи таким семьям является постоянным и многоуровневым процессом.

По словам Толмачева, расширение пакета социальных гарантий для многодетных родителей и их детей ведется непрерывно, причем инициативы исходят как от федерального центра, так и от регионов. Субъекты Федерации, учитывая местную специфику и бюджетные возможности, разрабатывают собственные эффективные механизмы поддержки. Нередко успешные региональные практики впоследствии масштабируются и закрепляются в федеральном законодательстве.

«Московская область частый пример такого взаимодействия. Возможно, новую инициативу областных коллег ожидает такое же — всероссийское — будущее», — отметил парламентарий.

Конкретно, начиная с 2026 года, как разъяснил депутат, вступит в силу новая значимая мера. Многодетные семьи смогут компенсировать половину расходов на обучение детей в учреждениях среднего профессионального образования — колледжах, техникумах и училищах.

«Компенсация положена каждому ребенку из многодетной семьи — студенту колледжа, обучающемуся на платной основе. Важно, что выплата не просто на семью в целом, а каждому учащемуся. Больше возможностей для учебы — и больше денег в семейном бюджете», — подчеркнул зампред комитета Госдумы.

