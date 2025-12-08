Количество предпрофессиональных ИТ-классов выросло почти на 60% в Подмосковье

В Подмосковье почти на 60% увеличилось число предпрофессиональных классов по ИТ-направлению. Об этом сообщает Министерство образования Московской области. Сейчас более чем в 200 таких классов обучаются свыше 7 тыс. человек.

В этом году выпускники ИТ-классов Подмосковья сдали Единые госэкзамены по информатике и математике на 9 баллов выше, чем в среднем школьники России. Кроме того, они показали самый высокий процент поступления на бюджет среди выпускников школ – 94%.

В подмосковных школах активно проводят профориентационные мероприятия. В течение года для детей организовали свыше 680 таких событий. Их участниками стали более 20 тыс. школьников. Это были экскурсии, мастер-классы и встречи со специалистами ИТ-сферы. Также прошло порядка 400 профессиональных проб по ИТ-профессиям в колледжах и вузах, которые объединили более 6 тыс. ребят.

Ранее о преимуществах таких классов рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.