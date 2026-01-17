Рейс мобильной реанимации: самолет МЧС с операционной на борту совершил экстренный вылет в Грозный и вернулся обратно

Специальный авиалайнер МЧС России, выполняющий миссию мобильного реанимационного комплекса, совершил рейс в столицу Чеченской Республики. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на международном онлайн-ресурсе Flightradar24, предназначенном для мониторинга воздушного движения в реальном времени, сообщила «Лента.ру».

Согласно данным портала, воздушное судно, представляющее собой модифицированный самолет Ан-148-100ЕМ, находилось в Грозном в течение дня, после чего отбыло обратным рейсом в Москву. Посадка в аэропорту «Внуково» была зафиксирована в 01:10 по местному времени. Более детальная информация о целях и обстоятельствах данного вылета пока официально не разглашалась.

Концепция «летающего госпиталя» в российской аварийно-спасательной службе была реализована в 2013 году. Основу данного комплекса составляет специализированный медицинский модуль, установленный на борту самолета Ан-148. Он оснащен высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающим непрерывный мониторинг жизненно важных показателей пациента и возможность проведения неотложных терапевтических манипуляций непосредственно во время полета.

Ранее сообщалось, что в Грозном распространяется информация о возможном ДТП с участием сына главы Чечни Адама Кадырова.