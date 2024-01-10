Реконструкция передового молочного комплекса в Волгоградской области завершится в 2024 году

Передовой молочной комплекс в Волгоградской области начнет увеличенный выпуск качественной продукции уже в 2024 году. Насколько фермерское предприятие готово к работе, проверил губернатор региона Андрей Бочаров, сообщает novostivolgograda.ru .

Комплекс открылся на базе СП «Донское». К реализации проекта приступили еще в 2019 году. Государство оказало финансовую поддержку. На данный момент проделана большая работа.

После объявления санкций со стороны Запада фермеры начали изучать вопрос, как достичь самовоспроизводства поголовья. С заданием справились успешно. Теперь на ферме находится 9,2 тысячи отечественных голов.

Фото: [ Администрация Волгоградской области ]

В настоящее время на ферме изготавливают 38 тысяч тонн молока (ежегодно). Ожидается, что после внедрения передовых сельскохозяйственных технологий удастся достичь выпуска 40 тысяч тонн продукции.

Здоровье каждой коровы мониторят благодаря компьютеров в круглосуточном режиме. Качество молока контролируют при помощи вмонтированной в карусели для дойки специализированной системы.

Ранее мы сообщали о запуске в Подмосковье предприятия по производству сухих молочных смесей для детей.