Предприятие по производству сухих молочных смесей для детей запустили в Подмосковье

Компания «Инфаприм», расположенная в городском округе Истра, завершила реконструкцию и запустила в работу предприятие по производству энтерального питания и сухих молочных смесей для детей, которые являются заменителями грудного молока. Об этом рассказали в региональном Мининвесте.

Отмечается, что общий объем инвестиций в реализацию проекта по расширению производства сухих адаптированных молочных смесей для детского питания превысил четыре миллиарда рублей. Так, в процессе реконструкции производственные площади были увеличены более чем в два раза и сейчас составляют пятнадцать тысяч квадратных метров.

Ожидается, что в год здесь смогут выпускать до пятнадцати тонн сухих смесей. Свою продукцию компания поставляет в крупнейшие торговые сети по всей России и еще в 15 стран по всему миру.

«Безусловно, модернизировать предприятие и увеличить производственные мощности нам удалось при поддержке Правительства РФ и Московской области», — отметил гендиректор группы компаний «Инфаприм» Сергей Скрипченко.

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