ПО мнению аналитика, вторник, 21 июля, на российском рынке выдался по-настоящему жарким. Индекс МосБиржи закрылся на отметке 2078,78 пункта, прибавив за день почти 4%. Индекс РТС вырос до 833,64 пункта (+3,59%). Рубль незначительно укрепился: доллар опустился до ₽78,49, евро — до ₽89,64, юань потерял 0,17% и стоил ₽11,59. Нефть марки Brent подорожала на 2,48%, превысив $91 за баррель. Рост нефтяных котировок подогрели заявления хуситов о морской блокаде Саудовской Аравии и эскалация между США и Ираном.

Индекс гособлигаций RGBI прибавил 0,36% — рынок отреагировал на новость о приостановке аукционов ОФЗ Минфином. На протяжении нескольких недель RGBI снижался, доходности длинных бумаг росли, а интерес инвесторов к новым выпускам падал. В этой ситуации продолжать размещения означало брать деньги под значительно более высокий процент. По этой причине Минфин взял паузу, чтобы не создавать дополнительное давление на рынок. Решение должно поддержать ОФЗ — в противном случае инвесторы закладывают инфляцию выше прогнозов, пересматривают ожидания по ключевой ставке или просто опасаются геополитики.

Главным же драйвером роста акций стал шорт-сквиз, указано в статье. В понедельник, 20 июля, объем коротких позиций у частных инвесторов обновил рекорд, однако ко вторнику, 21 июля, они были почти полностью закрыты. Это, по мнению эксперта, вызвало взрывной рост в менее ликвидных бумагах: «Сегежа», «РусАгро» и «ЭсЭфАй» прибавили десятки процентов. Активы были в фаворите у «шортистов». Импульс отыгран, и теперь рынок будет ждать новых сигналов — от геополитики, новостного фона и регулятора.

Ранее аналитик Вишневский сообщил, что EBITDA «Северстали» сократилась на 38%, выручка упала на 9%.

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