Почему после ночной смены невозможно нормально уснуть: дело не в усталости

Ночные смены заставляют организм спорить с собственными биологическими часами, пишет BBC. Когда человек возвращается домой утром, тело уже получает сигнал бодрствовать, поэтому даже темная комната и беруши не всегда помогают быстро уснуть. Ряд ученых поделился мнением о важности здорового сна и гипотезой о борьбе с недосыпом.

Врачи все чаще связывают хронические нарушения сна с серьезными рисками. Профессор Рассел Фостер из Оксфордского университета напоминает, что сон важен для здоровья так же, как питание и физическая активность: во время сна мозг обрабатывает воспоминания и эмоции, а также очищается.

Невролог Хью Маркус из Кембриджского университета изучал данные UK Biobank и обнаружил: нарушения в системе «очистки» мозга могут быть связаны с повышенным риском деменции в будущем. Другие исследования связывают сменную работу с воспалительными процессами, повышением уровня стрессового гормона кортизола, нарушением обмена веществ и увеличением сердечно-сосудистых рисков.

Однако исследователи ищут не только опасности, но и практические решения. Доктор Лине Виктория Моэн из Норвежского национального института гигиены труда изучает двухфазный сон — режим, при котором человек спит не одним длинным периодом, а двумя.

У сменных работников на севере Норвегии часто наблюдалась именно такая схема: сон после ночной смены утром, а затем еще один период отдыха днем. Моэн считает, что для многих такой подход может стать решением и способом работать в соответствии с внутренними часами, а не вопреки им.