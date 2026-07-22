В Мытищах провели ремонт региональных и муниципальных дорог

В Мытищах выполнили план текущего ремонта 2026 года и обновили 15 км покрытия на муниципальной и региональной сети, в общей сложности дорожники отремонтировали две региональные дороги в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и девять муниципальных дорог. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В ходе работ по нацпроекту специалисты Мосавтодора обновили 5,6 км дорожной одежды на двух участках региональной сети, расположенных в малых населенных пунктах и на подъездах к ним» — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, это позволило обеспечить комфортный доступ к домам, местам притяжения и объектам инфраструктуры для более чем 50 тыс. жителей и гостей округа.

Так, например, специалисты Мосавтодора обновили более 2,8 км асфальтобетонного покрытия в деревне Пирогово на Осташковском шоссе от остановки «Прибрежная улица» до пересечения с Пироговским шоссе. По нему каждый день проезжает более 20 тыс. автомобилистов к пляжам, пристани, домам культуры, детскому саду, школе, школе искусств и не только. Кроме того, специалисты отремонтировали порядка 2,8 км дорожного покрытия на участке Осташковского шоссе между поселком Жостово и остановкой «Жостовский перекресток». Он ведет к музею Жостовской фабрики декоративной росписи, храму Покрова Пресвятой Богородицы, церкви Рождества Христова и другим объектам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.