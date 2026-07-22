Молока больше, яиц — еще больше: аграрии Наро-Фоминска подвели итоги полугодия

Аграрии Наро-Фоминского городского округа подвели итоги работы животноводческого сектора за первое полугодие 2026 года. По всем основным направлениям зафиксирован уверенный рост.

Лидером положительной динамики стало птицеводство. За шесть месяцев производство инкубационных яиц выросло на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 34,5 млн штук.

Молочное направление также порадовало результатами. Общий объем надоев увеличился на 500 тонн, что составило прирост в 3,5%. Продуктивность стада заметно выросла: средний удой на одну фуражную корову прибавил 219 кг и достиг 4453 кг — это 105,2% от уровня прошлого года.

Объемы производства мяса сохранились на уровне прошлого года, что говорит о стабильности сектора и отсутствии спада.

Животноводческий комплекс Наро-Фоминского округа завершил первое полугодие с хорошими производственными показателями, подтвердив устойчивость позитивных тенденций, намеченных в предыдущие годы.