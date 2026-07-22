В Подмосковье предприниматели подали более 2 тыс. заявлений на получение субсидии
Предприниматели Подмосковья подали более 2 тыс. заявок на субсидию
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
С начала 2026 года в Подмосковье онлайн-услугой по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства воспользовались более 2 тыс. раз, она размещена на региональном портале госуслуг в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Поддержка МСП». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услуга позволяет региональным предпринимателям подать заявку на получение субсидии, предоставить необходимую отчетность или заключить дополнительное соглашение. Для ее получения им нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, выбрать цель обращения, подходящий случай и указать категорию заявителя. С результатом можно будет ознакомиться в личном кабинете.
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