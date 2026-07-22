В Подмосковье предприниматели подали более 2 тыс. заявлений на получение субсидии

С начала 2026 года в Подмосковье онлайн-услугой по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства воспользовались более 2 тыс. раз, она размещена на региональном портале госуслуг в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Поддержка МСП». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.