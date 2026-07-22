Подмосковная санавиация помогла транспортировать более 340 пациентов

С начала 2026 года вертолеты санитарной авиации Подмосковья помогла транспортировать 344 пациента, включая 217 детей (36 — в возрасте до года) Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Санитарная авиация позволяет максимально быстро доставить пациента в специализированный стационар, где ему окажут необходимую медицинскую помощь», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, это особенно важно в экстренных ситуациях, когда счет идет на минуты. Вертолеты используют для спасения пострадавших в тяжелых ДТП, чрезвычайных происшествиях, межбольничной эвакуации взрослых и детей. Они оснащены системой «Ночной старт», поэтому вылеты выполняются и в темное время суток. Один из них транспортирует детей в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.

В состав авиамедицинских бригад входят анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры Территориального центра медицины катастроф Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.