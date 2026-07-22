Российские фигуристы выступят на этапе юниорского Гран-при в Китае
Фигуристка Костылева выступит на этапе юниорского Гран-при в Китае
Фото: [ФФККР]
Российские одиночники Елена Костылева и Лев Лазарев, а также танцевальная пара Мария Фефелова — Артем Валов выступят на этапе юниорского Гран-при в Китае, который пройдет с 19 по 22 августа. Это следует из списка участников, опубликованного на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Запасными в одиночном катании указаны София Дзепка, Виктория Стрельцова и Арсений Федотов.
Елена Костылева является двукратной чемпионкой России среди юниоров. Фигуристка получила нейтральный статус в числе 13 российских спортсменов. В их число вошли одиночники Виктория Стрельцова, Софья Дзепка, Арсений Федотов и Лев Лазарев, танцоры на льду Мария Фефелова/Артем Валов, Дарья Дрожжина/Иван Тельнов, а также парники Полина Шешелева/Егор Карнаухов, Полина Сажина/Алексей Белкин. Всего уже 20 российских фигуристов стали обладателями нейтрального статуса.
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