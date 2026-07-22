В ЖК «1-й Шереметьевский» в Химках раньше срока достроили новый дом

В Химках на девять месяцев раньше запланированного срока построили многоквартирный корпус в составе ЖК «1-й Шереметьевский». Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию ГК ФСК (под брендом «1-й ДСК»).

Площадь корпуса составило более 76,5 тыс. кв. м. Он рассчитан более чем на 1 тыс. квартир, внутренняя инфраструктура дома включает подземный паркинг с кладовыми, коммерческие площади на первых этажах, включая помещение для поликлиники. Дом стал четвертым по счету объектом, введенным в рамках проекта. На территории уже есть два жилых корпуса и общеобразовательная школа с бассейном.

В состав проекта входят пять корпусов, муниципальная школа, детский сад и наземный паркинг. На закрытой дворовой территории появятся зоны отдыха, игровые и спортивные площадки, пространства для воркаута и йоги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.