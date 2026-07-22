«Выкиньте ребенка за борт!»: Водонаева возмутилась плачущим ребенком во время морской прогулки в Майами

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева оказалась в центре очередного скандала, пишет Super. На этот раз причиной ее резкого высказывания стал плачущий ребенок на морской прогулке в Майами. В своем блоге модель поделилась историей, которая вызвала бурную реакцию подписчиков.

По словам Веденеевой, во время поездки на лодке она была вынуждена слушать громкий плач семилетнего ребенка на протяжении всего маршрута. Ее раздражение достигло пика, когда она поняла, что мать малыша не предпринимает никаких попыток его успокоить. В порыве гнева Водонаева не сдержалась и предложила женщине выкинуть ребенка за борт.

«Ты не могла бы выкинуть ребенка за борт? Нам выдали беруши, чтобы мы не слышали звук пропеллера и мерзкий плач детей. Можно не орать? Зачем ехать на лодке, если ты сидишь и орешь?!» — отметила Алена.

При этом она подчеркнула, что сама, когда ее сын был маленьким, никогда не брала его в поездки, где ребенок мог расплакаться и помешать другим людям. По ее мнению, родители должны ответственно подходить к таким вопросам и не создавать дискомфорт окружающим.

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