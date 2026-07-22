«Путешественник во времени из 2045 года» пообещал микрочипы, пришельцев и конец США

Адам Аркон, называющий себя путешественником во времени из 2045 года, сделал громкие прогнозы о ближайшем будущем, пишет Daily Mail. Мужчина заявил, что США потеряют независимость в 2030 году, а чуть раньше, в 2028, человечество получит доступ к путешествиям во времени и материалам по прибытию инопланетян.

Видео с заявлениями Аркона было опубликовано в 2019 году, но сейчас вновь распространилось в Сети на фоне интереса к рассекреченным материалам о НЛО. В ролике лицо мужчины скрыто, голос изменен, а канал Apex TV утверждает, что он отвечал на вопросы правдиво, будучи подключенным к детектору лжи.

Аркон сообщил, что пришельцы приземлятся в августе 2028 года, а многие нынешние наблюдения НЛО якобы связаны не с инопланетянами, а с машинами времени. Еще один его прогноз — массовое внедрение в 2029 году чипа, который заменит наличные деньги и позволит оплачивать покупки движением руки.

К 2030 году, по словам мужчины, США перестанут быть независимым государством и войдут в мировой порядок под управлением ИИ. А к 2045 году ученые якобы создадут парк с клонированными динозаврами.

При этом Аркон не представил доказательств своих слов. Часть его прошлых прогнозов уже не сбылась: например, он ничего не говорил о пандемии COVID-19.