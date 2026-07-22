«Брат Макана» в розыске: в чем подозревают близкого друга рэпера?

Близкий друг известного рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) — 24-летний Александр Ильинов — стал фигурантом уголовного дела о похищении и вымогательстве, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал «112». Молодого человека объявили в федеральный розыск.

По версии следствия, он вместе с сообщниками похитил 18-летнего студента РУДН и требовал у него ₽2 млн. Преступление произошло в начале июля.

Злоумышленники действовали дерзко и цинично. Под видом сотрудников правоохранительных органов они подбросили студенту наркотики, после чего около четырех часов удерживали его в автомобиле. Угрожая уголовным преследованием, они требовали деньги за «решение вопроса».

Потерпевший, испугавшись за свою жизнь, перевел вымогателям ₽80 тысяч в криптовалюте. После этого его отпустили, пригрозив убийством в случае, если он расскажет о случившемся.

Ранее по этому делу были задержаны 23-летний Заур Керимханов и 24-летний Николай Борцвадзе — они арестованы на два месяца и находятся в СИЗО № 7. Еще двое предполагаемых участников — Александр Ильинов и 24-летний Джамбулат Окуев — некоторое время скрывались от следствия. Потерпевший опознал обоих.

Молодой человек рассказал, что Ильинов снимал происходящее на видео с переднего сиденья, а Окуев сидел рядом с жертвой на заднем сиденье. Именно Окуев после получения денег разрешил потерпевшему выйти из машины.

В социальных сетях Ильинов известен как «Саня Друг Макана» и «Брат Макана». Примечательно, что в апреле в его доме уже проводился обыск по другому делу о вымогательстве — тогда силовики изъяли поддельные удостоверения с символикой МВД.

Ранее сообщалось, что рэпер Гуф попал в больницу в Таиланде после падения в бассейне на своей вилле.