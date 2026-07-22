Школа №6 в Наро-Фоминске завершает капремонт: учеников ждут 1 сентября

Капитальный ремонт здания начальной школы №6 в Наро-Фоминске, возведенного еще в 1965 году, близится к завершению.

Работы идут строго по графику. Уже сейчас можно с уверенностью сказать: к началу нового учебного года обновленное учреждение примет школьников, педагогов и родителей.

Объем выполненных преобразований впечатляет — здание преображается как снаружи, так и внутри. Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ проинспектировал ход ремонта и оценил масштаб предстоящих изменений.

«В рамках капитального ремонта мы полностью обновляем все инженерные сети, включая системы водоснабжения, отопления и вентиляции, а также меняем электропроводку и оконные блоки на современные энергоэффективные стеклопакеты. Особое внимание уделено теплоизоляции: кровля уже утеплена по новым стандартам, что позволит существенно снизить теплопотери. В настоящий момент завершается отделка верхних этажей и спортивного зала, где монтируются современные покрытия и оборудование. Фасад основного корпуса практически готов, а его окончательный внешний вид уже согласован — он будет выполнен в современном, стильном и интересном для восприятия детьми ключе. Архитектурно-планировочное решение всего комплекса признано удачным: пространства станут более светлыми и функциональными. Параллельно ведется согласование дизайна интерьеров, проекта благоустройства прилегающей территории и обустройства спортивного ядра — этой важнейшей части проекта мы уделяем особое пристальное внимание, чтобы создать максимально комфортную и безопасную среду для развития детей», — подчеркнул Роман Шамнэ.

Все работы ведутся в соответствии с современными образовательными стандартами. К 1 сентября школа предстанет перед учениками в обновленном виде, сохранив свою историю, но обретя новое качество.